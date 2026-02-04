Çin'in Shanghai Kenti 2026'da Yaklaşık Yüzde 5 Gsyih Artışı Hedefliyor

SHANGHAİ, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai, 2026 yılında yaklaşık yüzde 5 düzeyinde bir gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng'in salı günü sunduğu hükümet çalışma raporuna göre 2025'te beklenenden daha iyi bir ekonomik büyüme sergileyen Shanghai'ın GSYİH'si geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 5,67 trilyon yuana (yaklaşık 814,6 milyar ABD doları) çıktı.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Shanghai Ulusal Ekonomi Enstitüsü Direktörü Lu Ming, yüzde 5 düzeyinde belirlenen büyüme hedefinin, Shanghai'ın stratejik kararlılığı ve pragmatik yaklaşımını yansıttığını söyledi. Lu, yeni bir gelişme aşamasına işaret eden ve değişen dış koşullara uyum sağlandığı anlamına gelen söz konusu hedefin sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini belirtti.

Rapora göre 2026 yılında iç talep, Shanghai'ın ekonomik büyümesinde daha önemli bir rol oynayacak. Ürün ve hizmetlerin ilk kez tanıtımına işaret eden piyasaya çıkış ekonomisi, gece ekonomisi, canlı yayın ekonomisi ve gümüş ekonomisini geliştirerek tüketimi güçlü bir şekilde artırmayı planlayan megakent, kültür, turizm, ticaret, spor ve fuarlar arasında daha derinlemesine entegrasyonu da teşvik edecek.

Raporda Shanghai'ın turistlerin kent içerisindeki tüketimini daha da artırmak üzere kent turizmini, çıkış vergisi iadelerini ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracağı kaydedildi.

Shanghai geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artışla 9,36 milyon turist ağırlayarak yıllık bazda turizm rekoru kırdı.

Dış ticareti ve yabancı yatırımları istikrara kavuşturmak için çaba gösterecek olan Shanghai, bu çerçevede ileri imalat, modern hizmetler, yüksek teknoloji, enerji tasarrufu ve çevre koruma sektörleri gibi alanlarda daha fazla yabancı yatırımı teşvik edecek.

2025 yılında Shanghai'ın toplam ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 4,51 trilyon yuana ulaşırken, ihracat yüzde 10,8 arttı. Yabancı yatırımların fiili kullanımı 16,06 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, daha fazla çok uluslu şirket de kentte bölgesel genel merkez veya araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurdu.

Teknolojik inovasyon ve yükselen sektörler, Shanghai'ın yüksek kaliteli gelişiminin kilit öneme sahip itici güçleri olmaya devam ediyor. Raporda Shanghai'ın uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezi rolünü daha da güçlendireceği, teknolojik ve endüstriyel inovasyonun daha derin entegrasyonunu teşvik edeceği ve kaliteli yeni üretici güçleri destekleyeceği belirtildi.

Resmi verilere göre 2025 yılında Ar-Ge harcamaları, Shanghai'ın GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 4,5'ini oluşturdu. Shanghai'ın entegre devre, biyotıp ve yapay zeka sektörlerinin toplam ölçeği ise geçen yıl 2 trilyon yuanı aştı.