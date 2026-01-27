Afyonkarahisar'da kaz yetiştiriciliği köyün geçimi oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köylüler geçimlerini kaz yetiştiriciliğinden sağlıyor.

Köydeki her hanede kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz yetiştiriliyor.

Dodurga köyünde 1500 lira ile 2 bin lira arasında satılan kazlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul'a gönderiliyor.

Köy sakinlerinden Ramazan Demir (53), gazetecilere, köyde yetiştirilen kazların meşhur olduğunu söyledi.

Köyde neredeyse kaz yetiştirmeyen aile olmadığını belirten Demir, köye kaz almaya gelenlerin çok olduğunu kaydetti.