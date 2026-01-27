Haberler

Afyonkarahisar'da kaz yetiştiriciliği köyün geçimi oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki köylüler, her hanede doğal ortamda kaz yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Yılda 50 ile 100 kaz yetiştiren aileler, kazları büyük şehirlere satıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köylüler geçimlerini kaz yetiştiriciliğinden sağlıyor.

Köydeki her hanede kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz yetiştiriliyor.

Dodurga köyünde 1500 lira ile 2 bin lira arasında satılan kazlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul'a gönderiliyor.

Köy sakinlerinden Ramazan Demir (53), gazetecilere, köyde yetiştirilen kazların meşhur olduğunu söyledi.

Köyde neredeyse kaz yetiştirmeyen aile olmadığını belirten Demir, köye kaz almaya gelenlerin çok olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
