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Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Gerçekleştirildi

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Sandıklı ilçesinde Yolkonak köyünde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'nda 32 köpek yarıştı. Köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapılarak puan verildi ve ödüller sahiplerine verildi.

Sandıklı ilçesinde Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması gerçekleştirildi.

Yolkonak köyünün mera alanında düzenlenen etkinlikte, 32 köpek yarıştı.

Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapıldı, sahipleriyle uyumu, avı bulma hızı, av arama çalışmaları gibi özelliklerine göre puan verildi.

Yarışmada, Sedat Yalçın'ın köpeği birinci, Murat Özanç'in köpeği ikinci ve Adem Ertan'ın köpeği üçüncü oldu.

Ödüller, Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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