Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Gerçekleştirildi

Sandıklı ilçesinde Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması gerçekleştirildi.

Yolkonak köyünün mera alanında düzenlenen etkinlikte, 32 köpek yarıştı.

Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapıldı, sahipleriyle uyumu, avı bulma hızı, av arama çalışmaları gibi özelliklerine göre puan verildi.

Yarışmada, Sedat Yalçın'ın köpeği birinci, Murat Özanç'in köpeği ikinci ve Adem Ertan'ın köpeği üçüncü oldu.

Ödüller, Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.