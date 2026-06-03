ABD'li Senatör Sanders'ten, yapay zeka şirketlerinin halka ortaklık vermesi için tasarı hazırlığı Açıklaması

ABD'li Senatör Bernie Sanders, yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde insanlığa ait bilgi birikiminin izinsiz kullanıldığını belirterek yapay zeka şirketlerinin halka ortaklık vermeleri için yasa teklifi sunacağını açıkladı.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, konuya dair Senato'da yaptığı konuşmada, yapay zekanın temelinin insanlığın nesiller boyu ürettiği kitaplar, şarkılar, sanat eserleri, gazetecilik metinleri, bilgisayar kodları, bilimsel araştırmalar ve fikirler üzerine kurulduğunu hatırlattı.

Büyük teknoloji şirketlerini "oligark" olarak nitelendiren Sanders, "Gerçek şu ki, büyük teknoloji oligarkları bu bilgileri yapay zeka modellerine izin almadan, atıfta bulunmadan ve hiçbir bedel ödemeden yükledi. Milyonlarca yazarın, sanatçının, hekimin, gazetecinin, öğretmenin, bilim insanının ve sıradan insanın yaratıcı emeği, dünyanın en zengin insanları tarafından çalındı." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresine gelecek haftalarda "Amerikan Yapay Zeka Egemen Varlık Fonu Yasası" (American AI Sovereign Wealth Fund Act) adlı tasarıyı sunacağını duyuran Sanders, bu düzenlemeyle halkın, ülkedeki yapay zeka şirketlerinde doğrudan ortaklığa sahip olacağını belirtti.

Sanders, "Bu yasa tasarısı, ABD'deki büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'sinin alınmasını öngörüyor. Kanun kapsamında federal hükümet, her şirketin yönetim kurulunda eşit temsil hakkına ve oy yetkisine sahip olacak. Bu sayede halka zarar veren kararları engelleme ve kamu yararına olan politikaları destekleme gücünü elinde bulunduracak." ifadelerini kullandı.