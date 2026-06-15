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İspanya Başbakanı Sanchez'e göre, ABD-İran mutabakatı "savaşın başarısızlık olduğunun göstergesi"

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD-İran mutabakatını değerlendirerek savaşın başarısızlık olduğunu vurguladı ve diyalog ile diplomasinin tek yol olduğunu belirtti. Ayrıca çatışmanın ağır bedeline dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki mutabakatı "savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi" olarak değerlendirdi.

Sanchez, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kutlayalım ama unutmayalım. ve bir kez daha ve sonsuza dek savaşın başarısızlık olduğunu öğrenelim. Diyalog ve diplomasi tek yoldur." ifadesini kullanan Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:

"Çoğu sivil 7 bin 400'den fazla ölü, yüzlerce ev, okul ve hastane yıkıldı. Avrupa da dahil olmak üzere yaygın fiyat artışları ve milyarlarca avroluk kayıplar. İşte İran'daki çatışmanın bedeli bu. Açıklanan barış anlaşmasının bu anlamsızlığa son vereceğine, tüm taraflarca saygı duyulacağına ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X'teki açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Arabulucuların çabalarını takdir ediyorum. Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçiş şarttır. Diyalog ve müzakere, Lübnan da dahil, çözülmemiş sorunları çözebilir ve ateşkesi garanti altına alabilir."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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