İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak telefon satışının yapıldığı bir iş yerine girdi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, iş yerinde hasar meydana geldi.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KG 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak telefon satışının yapıldığı iş yerine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar oluşurken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.