Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi
Sancaktepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak telefon satışının yapıldığı bir iş yerine girdi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, iş yerinde hasar meydana geldi.
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.
Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KG 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak telefon satışının yapıldığı iş yerine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasar oluşurken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel