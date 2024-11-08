Sancaktepe Belediye Meclisi'nde 2025 Harç ve Ücret Tarifesine Yüzde 50 ila 215 Zam

Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2025 yılı harç ve ücret tarifesine yüzde 50 ila 215 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını içeren teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Hizmet binasında, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yönetimindeki toplantıda gündem dışı konuşmalar yapıldı, komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

Mecliste, 2025 yılı harç ve hizmetlerle ilgili tarife değişikliği raporu da gündeme geldi.

Teklifte, birçok kalemde yüzde 50 ila 215 arasında değişen oranlarda zam yapılması öngörüldü.

Komisyon raporundaki bilgilere göre teklifte, moloz alım ücretinin küçük damperli kamyonla bin 600 liradan 5 bin liraya, imar durumu kontrol ücretinin bin 280 liradan 2 bin 305 liraya, ada çalışması inceleme ücretinin 24 bin 620 liradan 44 bin 316 liraya, kentsel dönüşüme esas otopark bedelinin (1 araç için) 700 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesi talebi yer aldı.

"Tarife değişikliği, meclis kararı olmamasına karşın eylül ayından itibaren uygulandı"

Konuya ilişkin söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Tuğrul Bayır, getirilen fiyat teklifinin birçok kalemde yıllık enflasyon oranının çok üzerinde olduğunu belirterek, bunun Sancaktepelilerin yaşam standartlarının kısıtlanmasına yol açacağını söyledi.

Tarife değişikliğine ilişkin bazı örnekler sunan Bayır, şöyle konuştu:

"Mevcutta 2 bin 500 lira olan kreş ücretlerinin 4 bin 560 liraya yükseltilmesi yüzde 90 artış anlamına gelmektedir. Bu tarife değişikliğinin meclis kararı olmamasına karşın eylül ayından itibaren uygulandığı bilgisi vatandaşlarımız tarafından bizlere iletildi. İmar harçları için de teklif edilen artış oranı çok yüksek. Bu artışların sonucu olarak Sancaktepe'de inşaat faaliyetlerinin azalacağını düşünüyoruz. İnşaat faaliyetinin azalması konut ihtiyacını had safhaya çıkaracaktır. Ayrıca kira fiyatlarının artışına, bu alanda çalışan emekçilerin Sancaktepe dışında farklı ilçelere gitmesine yol açacaktır. Nikah ücretleri 600 liradan bin 500 liraya, hafta sonu ise 2 bin 250 liradan 5 bin liraya çıkarılıyor."

Teklifin geri çekilerek komisyona iade edilmesini ve rakamların yeniden değerlendirilmesini isteyen Bayır, enflasyon oranları üzerinde yapılacak zamları Cumhur İttifakı olarak kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Yapılan oylamada zam tekliflerini içeren madde oy çokluğuyla kabul edildi.