Kacır: Terörsüz Türkiye ile kalkınmanın önü açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye"yle yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önünün çok daha güçlü açılacağını bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medyada başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörün Türkiye'ye ekonomik faturasının en az 2,3 trilyon dolar olduğuna işaret eden Kacır, "Terörsüz Türkiye'yle yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini 'Milli Dayanışma' ruhuyla yazacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA