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(ANKARA) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'nin resmi açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu. Kacır, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında 485 milyon dolarlık projeyle firmaların yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının destekleneceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COP31 kapsamında Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi Resmi Açılış Etkinliği ile Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'nin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısı inşa etmek üzere Dünya Bankası ile yürüttüğümüz iş birliğini, 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Projemizle firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüm yol haritalarını teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir, finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmelerini destekleyeceğiz.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programlarımız kapsamında gerekli değerlendirmeleri tamamlayan ve dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını paydaş bankalar aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız.

Sanayinin İkiz Dönüşümü Projemiz ile yeni destek çağrımızın ülkemize, sanayimize hayırlı olmasını diliyor; Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri olmaya hak kazanan, sanayimize öncülük eden kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA