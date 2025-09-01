Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'dan Konya Ticaret Odası'na Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısına katıldı.

İnan, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'ndeki toplantıda Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendirmek adına bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiğini, bu değişim ortamından doğan kaos ve kargaşalara karşı sağlam durabilmek gerektiğini anlatan İnan, "Ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Kat etmemiz gereken mesafe çok fazla. İnşallah toplumsal birlikteliğimiz ve ekonomik desteklerle milletçe hazırlanmamız gereken bir dönemdeyiz." dedi.

İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayi altyapısını güçlendirilmesi için ciddi çalışmalar yaptığını belirterek, "Bakanlık olarak, sanayi altyapısını, demiryolları ve limanlara entegre etmek konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sanayi alanları Master Planı yapıyoruz. Konya'nın iyi tarafı, zaten kendi Master Planını yapmış bir şekilde ilerliyor. Biraz sanayinin ilçelere yayılması gerekiyor. Bu noktada ilçelere yeni sanayi alanları açmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de şehrin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir şehrin asıl gücü yalnızca ürettiği değerlerde değil, bu değerleri geleceğe taşıyacak vizyonda saklı. Üyelerimizden aldığımız güç ve şehrimizin kadim kültürünün bizlere kazandırdığı özgüvenle hayata geçirdiğimiz, bilgiyle yoğrulan, beceriyle şekillenen bu ekosistem ülkemizin hedeflerine katkı sağlama idealimizin dünya çapında örnek gösterilen biz vizyonudur. Birlikte Konya'yız anlayışıyla, tüm kurumlarımızla ortak akılla şehrimizi küresel ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kararlı şekilde devam edeceğiz."