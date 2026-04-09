Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Coştu: KOBİ'lerimizin teşvik mekanizmalarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz

Sanayide rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İstanbul İkiz Dönüşüm Platformu', bugün Ataşehir'de düzenlenen açılış konferansıyla tanıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurulan platform, sanayinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerini tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflerken, Boğaziçi Üniversitesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ortaklığında faaliyetlerine başladı. Bugün gerçekleştirilen tanıtım programına ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ziya Taşkent, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mine Taşkaya, BÜVAK Genel Müdürü Gökay Üstün ve çok sayıda davetli katıldı.

Platform ile kamu, sanayi, akademi ve teknoloji ekosisteminin ortak bir modelle desteklenmesi amaçlanırken, işletmelerin hem dijital teknolojileri kullanarak verimliliklerini artırması hem de karbon ayak izini azaltarak küresel standartlara uyum sağlaması hedefleniyor.

'İKİZ DÖNÜŞÜMDE HIZLANMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye son 20-25 yıllık süreçte önemli mesafeler katetmiş, sanayi ve teknoloji ekosistemlerinde önemli adımlar, sıçramalar başarmış bir ülke. İkiz dönüşüm özellikle sanayi ekosisteminde ama bununla sınırlı değil elbette, bütün ekonomik faaliyetlerimizde bizim hızlıca seviyemizi, olgunluğumuzu ileriye taşımamız gereken bir alan. Kendimizi bu noktalarda doğru tespitlerle de belki bir anlamda eleştiriyor da olmamız lazım. Bizim özellikle sanayi altyapımızda dijital dönüşümü hızlandırmaya ihtiyacımız var, bu bir açık gerçek" dedi.

'2030 VE SONRASINI PLANLAYAN BİR SÜREÇ BAŞLATTIK'

Sürecin yeni olmadığını ifade eden Coştu, "Elbette bu yaşayan bir süreç, bugün başlamıyoruz. Bugün başlamadık, bundan yıllar önce aslında bu konu kamu yönetiminin sıcak gündemine girmişti. Şimdi önümüze bakarak aslında 2030 ve sonrasını da planlayacak şekilde başlattığımız yeni bir süreç de var bu anlamda. Önemli bir IPA projesini Bakanlık olarak devreye aldık geçtiğimiz haftalarda. Türkiye'nin dijital dönüşümünü sürekli olarak yaşayan bir şekilde planlayan, revize eden, gözden geçiren, öncü pilot uygulamalarını hayata geçiren bir programı hayata geçirdik, devreye aldık. İnşallah özellikle ilk çıktılarını bu sene içerisinde atmamız gereken adımlar, hangi alanlara odaklanmamız gerekiyor, ihtiyaç ne. Bir kere durum tespitiyle başlayan, sonrasında bu süreci yönetmeye yönelik yönetişim modellerini ortaya koyan bir projeyi hep beraber hayata geçiriyor olacağız inşallah" diye konuştu.

'KOBİ'LERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÖNCELİKLERİMİZDEN'

Coştu, "Bakanlık olarak perspektifimizin en önemli bacaklarından bir tanesi bu işin anlatılması, farkındalık oluşturulması ve sürecin bilinçli, doğru bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesi noktasında KOBİ'lerimizin, firmalarımızın bilinçlendirilmesi, desteklenmesi boyutu. Biz bunu elbette arayüzler mekanizmalarıyla yürütüyoruz, yürütmeye gayret ediyoruz. Firmalarımızı bu noktada bilinçlendirmeye, cesaretlendirmeye gayret ediyoruz. Bu noktada arayüzlerimizin gerçekten önemli bir fonksiyonu olacak özellikle dijital, yani ikiz dönüşüm konusunda. Çünkü ifade edildiği üzere bu bir kültür dönüşümü olacak ve farkındalık gerektiriyor. Bu yatırımların faydasının ne olduğunun gerçekten doğru anlatılması ve gösterilmesi gerekiyor. Tecrübe aktarımlarıyla, yönlendirme çalışmalarıyla ekosistemin bu alana motive edilmesi hiç şüphesiz ilk adım. Bu noktada bizim ciddi gayretlerimiz var" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLARI VE MODEL FABRİKALAR DEVREDE'

Coştu, "Dijital dönüşüm danışmanları network'ünü inşa etmiştik, Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK TÜSSİDE birlikteliğiyle ilk adımlarımızı atmıştık. Bunu teşvik mekanizmalarımızda da ifade edildiği üzere bir zorunluluk haline de getirmiş durumdayız. Elbette bunun devam adımlarını da atmaya gayret ediyoruz. Model fabrikalarımızı dijital dönüşüm süreçlerinde önemli arayüzlerden biri haline getirdik. Bununla beraber Avrupa İnovasyon Ağı (ADİM'ler) konusunda ciddi çalışmalar ekosistemimizle beraber yapıyoruz" dedi.

'1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAK SUNDUK'

Destek programlarına da değinen Coştu, "Biz geçtiğimiz dönemde dönüşümün Ar-Ge boyutundan sanayi alanları boyutuna kadar geniş bir yelpazede çeşitli destek programlarını, özellikle dış kaynaklarla, dış finansman kaynaklarıyla geliştirmeye gayret ettik. 1 milyar dolardan fazla bir kaynağı KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık eliyle ekosistemimizin istifadesine sunduk, hala bu programlar başvuru almaya devam ediyor. Özellikle KOBİ'lerimizin bu imkanlardan yararlanmaya davet etmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Teşvik mekanizmalarımız bu alanda önemli bir etki oluşturacağına inanıyoruz. İşte Dijital Dönüşüm Teşvik Programı, Yeşil Dönüşüm Teşvik Programı gibi Bakanlık olarak önemli mekanizmaları hayata geçirdik geçtiğimiz dönemde. Umutla baktığımız bir süreç var önümüzde. Biz de Bakanlık olarak, kamu perspektifinden Türkiye'nin önünde ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz, inanıyoruz ve bu potansiyeli de hayata geçirebileceğine dair inancımız açıkçası kuvvetli" diye konuştu.

500 SERTİFİKALI UZMAN YETİŞTİRİLECEK

Platform kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için dijital ve yeşil olgunluk analizleri yapılarak, sektörlere özel dönüşüm yol haritaları oluşturulacak. Projenin en önemli ayaklarından birini oluşturan insan kaynağı kapasitesini geliştirme hedefi doğrultusunda ise 500 kişilik sertifikalı uzman havuzu oluşturulacak. Bu uzmanlar, sanayideki dönüşüm süreçlerini profesyonel olarak yönetecek ve kamu-sanayi-akademi arasındaki sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının kurulmasında aktif rol oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı