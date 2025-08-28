Samsunspor ve Panathinaikos Maçı Öncesinde Gazetecilere Özel Program

Samsunspor ile Panathinaikos arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını takip edecek gazeteciler bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi ile 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Golf Kulübü'nde program düzenledi.

Yunan ve Türk gazetecilerin misafir edildiği programda, konuklara Samsunspor ile Panathinaikos takımlarının isimlerinin bir arada olduğu atkı hediye edildi.

TSYD Samsun Şubesi Başkanı Murat Sandıkçı, Atina'da Türk basın mensuplarına gösterilen ilgiden dolayı Yunanistan'dan gelen misafirlere teşekkür etti.

Yunan gazeteci Christos Kontos da yaptığı açıklamada, Samsun'un Yunanistan'daki şehirlere benzediğini söyledi.

Atakum sahilinde yürüyüş yaptıklarını ve Samsun'un çok etkileyici bir şehir olduğunu belirten Kontos, "İnsanlar çok cana yakın. Çok yardımsever. Burada kardeş gibi hissediyorum. Türkiye'ye sık sık geldiğim oluyor. Burası bizi çok harika karşıladı." dedi.