Samsunspor Taraftarları Arasında Silahlı Kavga: Ümit Çapkın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samsunspor taraftarları ile bir restoran sahibi arasında çıkan kavga sonucu Ümit Çapkın tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili restoran sahibi tutuklandı.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesindeki bir restoranda mola veren Samsunspor taraftarları ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ümit Çapkın (43), memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Trabzonspor-Samsunspor maçına gitmek için yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde yemek için mola verdi. Bu sırada taraftarlarla iş yeri sahibi Emrah Tok ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraftar grubundan Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Çapkın, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Emrah Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.

Ümit Çapkın için bugün Samsun'un Çarşamba ilçesinde Rıdvanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çapkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Çarşambaspor Başkanı Muhammet Ali Torun, Çarşambaspor Teknik Direktörü Tarkan Demirhan ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Çapkın'ın tabutuna Samsunspor'un bayrağı konuldu. Çapkın'ın cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalı Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
