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Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

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Samsun ve Çankırı'da düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletseverler, sağlıklı yaşam ve spor farkındalığı için pedal çevirdi. Etkinlikte ayrıca Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı da izlendi.

Samsun ve Çankırı'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Samsun'daki İstiklal Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Yeşilayın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.

Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

Etkinliğe, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu da katılarak, bisiklet tutkunlarıyla birlikte sağlıklı yaşam ve spor farkındalığına destek verdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Samsun Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun ise bisiklet turunun sağlıklı yaşam bilincini artırmak, sporu teşvik etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Çankırı

Yeşilay Çankırı Şubesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Büyük Cami Meydanı'nda dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maçı izledi.

Daha sonra bisikletlerinin başına geçen vatandaşlar, Vali Hüseyin Çakırtaş ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in start vermesinin ardından pedal çevirdi.

Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde tur atan katılımcıların, tekrar Büyük Cami Meydanı'na gelmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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