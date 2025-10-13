Samsun Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "Savunma sanayi sadece bizim güvenlik problemimizi çözmüyor. Savunma sanayimizin caydırıcılığı varsa sözünüzün de etkisi, menzili o derecede oluyor." dedi.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, "Savunma Sanayinde Yetenek Yönetimi: Milli Yetkinlik Hamlesi" konulu açılış dersini veren Karataş, insan hayatını etkileyen unsurların kriz olarak tanımlandığını söyledi.

Prof. Dr. Karataş, "Doğa yüzyıllar boyunca insana her şeyini verir, hiç eksilmez ama artık doğa da tükenmeye başladı. Savaşlardan sonra gördüğümüz temel konu da artık sadece doğa değil, dünyanın var olan sistemi de tükenmeye başladı. Çünkü insanlık da tükeniyor ve insanlığın tükendiği bir ortamda biz ortak akıl yürütüp ortak işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka ve siber güvenliğin gelişiyle savaşlar gri bölge savaşlarına doğru kayıyor"

Her geçen gün ülkeler arasındaki savaşların şeklinin değiştiğine işaret eden Karataş, şöyle devam etti:

"Artık bir füze ile roketle vurmaya gerek kalmadan, özellikle yapay zeka ve siber güvenlik sayesinde farklı saldırılar başlayacak. Bir gün hepimiz uyandığımızda o ülkenin finans sisteminin çalışmadığını göreceğiz. Bir gün o ülkedeki sinyalizasyon sistemi çalışmayacak. Sağlık sistemi çalışmayacak. Daha da kötüsü bir sabah kalktığınızda o ülkedeki bütün baraj kapaklarının açıldığını göreceksiniz. Artık savaşlar gri bölge savaşlarına doğru kayıyor, özellikle yapay zeka ve siber güvenliğin gelişiyle. Bu o zaman hareket ortamlarını da değiştiriyor, askeri doktrinleri de değiştiriyor. Artık sınır savaşları da kalmadı. İşte böyle bir iklim bütün ülkelere, bütün insanlığa, bütün organizasyonlara hayatta kalacak becerileri de geliştirmeyi bir sorumluluk olarak yüklüyor."

Dünya liderlerinin artık kendi organizasyonlarından daha fazla farklı fonksiyonlar arasındaki bağlantıları da yönettiğini söyleyen Karataş, "Cumhurbaşkanı'mız, Ukrayna ve Rusya arasındaki bağlantıları yönetiyor. Kimi geliyor, Azerbaycan, Ermenistan, gün geliyor, Pakistan, Hindistan, gün geliyor, İsrail, Filistin. Bu bağlantıları yöneten, bu bağlantıları yönetmede başarılı olan liderler o dünyadaki karar verici masasına oturup söz sahibi olabilir. Artık bu tabloyu hepimiz kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği nokta olmasaydı dünyada karar verici masaya davet alamayacağını dile getiren Karataş, şunları aktardı:

"O masada olmamızın tek gerçek sebebi özgür ve özgün devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle özgür ve özgün yerli savunma sanayimizin olması. Caydırıcı bir güce sahip olabilmemiz... Peki biz savunma sanayi olarak ne yapıyoruz? Havada, karada, denizde, denizin altında ve uzay ötesinde çözümler üretiyoruz. Amacımız ne? Bizim kahraman ordumuzun ihtiyacı olan onun envanterinde sahada problemini çözecek ürünleri, platformları onlara kazandırabilmek. NATO standartlarında, savunma sanayi standartlarında, askeri standartlarda teknoloji geliştirmek zorundasınız."

"Yaklaşık 3 bin 500 firma savunma sanayine iş yapıyor"

Savunma sanayinin sadece güvenlikle sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Karataş, "Savunma sanayi sadece bizim güvenlik problemimizi çözmüyor. Savunma sanayimizin caydırıcılığı varsa sözünüzün de etkisi, menzili o derecede oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 firma savunma sanayine iş yapıyor. Savunma sanayiniz büyüdükçe, seri üretime geçtikçe sanayi gücünüz de artıyor aynı şekilde. Aynı zamanda ekonomik güç, ihracat yaptıkça, yurt dışına ürünümüzü sattıkça devlete ekonomik güç olarak yansıyor." diye konuştu.

"185 ülkede Türk savunma sanayinin platformları ya da sistemleri kullanılıyor"

Dünyanın birçok ülkesine savunma sanayi platformunda ürünler ihraç edildiğini söyleyen Karataş, şunları kaydetti:

"Dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayinin platformları ya da sistemleri kullanılıyor. 230 çeşit ürünümüz 185 ülkede kullanılıyor. Geçen yıl yapılan 7,1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 55'i NATO ve Avrupa ülkelerine. İnşallah KIZILELMA önümüzdeki yıl envantere girmiş olacak. İspanya'ya HÜRJET veriyoruz. Yakında imzalanacak. Endonezya'ya 48 KAAN verdik. Kendi envanterinize girmeyen bir ürün yurt dışına satmak önemli başarıdır. Kara platformlarında dünyada ilk 3'e gireriz. Paletliler, tekerliler ve her türlü suda çalışabilenler gibi bütün kara platformlarında dünyada önemli gelen platformları geliştiriyoruz. Artık Türk savunma sanayi seri üretim dönemine giriyor."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde birer konuşma yaptı.

Programa, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.