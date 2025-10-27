Samsun'da Yeni Toplu Taşıma Projesi Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi" başlatıldı.

Projenin ilk etabında Çarşamba ve Terme ilçelerinde kullanılacak 7 yeni otobüs için "SATUS 1. Etap Doğu İlçeleri-Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Hizmete Alım Töreni" düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'un bahçesindeki törende 7 yeni otobüsün temsili anahtarı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teslim edildi.

"Otobüs ve taşımacılık tipinin belirlenmesiyle alakalı çalışma yürütüldü"

Doğan, yaptığı konuşmada, SATUS'un ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, vatandaşların konforlu, ekonomik ve erişilebilir ulaşım hizmetine kavuşacağını söyledi.

Şoförlerin gelir elde edemedikleri için araçlarını yenileyemediklerini, yolcuların da bu nedenle toplu taşımayı tercih etmediklerine dikkati çeken Doğan, "Buna bir 'Dur' demek, hem şoför esnafımızın hem vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesinden hocalarımız bir çalışma yaptı. Hem yolcuyla sürekli görüşme hem şoför esnafımızla otobüs ve taşımacılık tipinin belirlenmesiyle alakalı çalışma yürütüldü." dedi.

Kentteki vatandaşlar toplu taşımada nasıl hizmet alıyorsa ilçedekilere de aynı hizmeti ulaştırmak istediklerini vurgulayan Doğan, "65 yaş üstünün desteklenmesi yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleşecek. Bir saat içinde aktarmalardan ücret vermeyerek Samsun içindeki seyahatine devam etmiş olacak. Çarşamba'dan, Terme'den sonra Salıpazarı hattı, diğer ilçelerimizin hattında da bu modernizasyonu devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, ilçedeki otobüsleri kenttekilerle entegre hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Terme'den SAMULAŞ kartını okutan bir hemşehrimiz, Samsun merkezdeki yolculuk sürecini ücretsiz şekilde bir saat içindeki aktarmada devam ettirecekse bunu sağlamak için de toplu taşımaya doğru bir yönelim mutlaka olacaktır. Bu, şoför esnafımıza her ay ilave Büyükşehir Belediyesinden bir ödemeyi de beraberinde getirecek. Ulaşım konforunun sadece Samsun'un merkezinde yaşayan Samsunların değil tüm ilçelerinde yaşayan Samsunların ulaşması gereken bir refah olduğuna inanıyoruz. Amacımız bu refahı tüm hemşehrilerimize hissettirmek, engelli erişimine uygun, bebek arabasıyla rahat binilebilen, bagajını rahatça koyabildiği bir sistemi de inşallah insanlarımızın bu yeni araçlarla beraber imkanlar dahilinde kavuşmasını sağlamış olacağız."

Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Nemrutlu da akademinin desteği ve sahadan toplanan verilerle kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Nemrutlu, "Elde edilen bulgular, teknik uzmanlar, işletmeci temsilcileri ve kullanıcıların katılımı ile oluşturulan ortak akıl platformunda titizlikle değerlendirildi. Bu istişareler sonucunda filo tasarım kriterlerinden gelir paylaşım mekanizmasına, dijital izleme altyapısından erişilebilirlik standartlarına kadar sistemin bütün usulleri yeniden tasarlandı. Hizmete alınan sistemin teknik altyapısı, işte bu katılımcı planlama sürecinin bir ürünüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, yeni otobüsleri inceledi.