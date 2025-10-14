Samsun Tarım Fuarı Yarına Başlıyor

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı, yarın başlayacak.

TÜYAP Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, fuar 15-19 Ekim tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TARMAKBİR'in destekleriyle düzenlenecek fuarda sektördeki firmalar traktörlerden hayvansal üretim makinelerine, sera ve sulama teknolojilerinden gübre ve zirai ilaçlara, tohum, fide ve fidancılıktan bilişim çözümlerine kadar geniş yelpazede ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Çiftçilere verimliliklerini artıracak yenilikleri inceleme, yeni iş birlikleri kurma ve ticari bağlantılarını güçlendirme olanağı sunacak fuarda, kahverengi kokarca ve suyun verimli kullanımı gibi güncel konuların ele alınacağı seminerler de gerçekleştirilecek.