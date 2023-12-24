Samsun Ladik'te Kar Yağışı: Akdağ Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Ladik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe beyaza bürünürken, 2062 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi de karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 20 santimetreye buldu. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, sevinçle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel