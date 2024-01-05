Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıbaş, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğrafını oylayan Arıbaş, "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Arıbaş, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'in "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Sema bebek" fotoğrafını tercih etti.