Samsun Havza'da Kanola Hasadı Öncesi Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, kanola hasadı öncesi tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tohum satışı yapan firmaya ait kanola deneme tarlasında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri Fatmagül Kavut ile Eser Düzen ile Ziraat Odası ve Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi temsilcileri katıldı.

Etkinlikte firma yetkililerince kanola bitkisi, bakımı, tohum çeşitleri ve hasadı konularında bilgi verildi.

Ayvat, tarımın öneminin pandemide bir kez daha kendini hatırlattığını dile getirerek, "Özellikle çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesi hem gıda güvenliği hem de daha fazla gelir elde etmeleri adına önemli. Bu tür organizasyonlar çiftçilerimizin farklı ve alternatif ürünler ile tanışması adına önem taşıyor." dedi.

İkiz de Havza'nın ekonomik yapısında tarımın önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin gelirlerini artırmak ve değişen iklim şartlarına uygun ürünler üretmesi için alternatif ürünlere yönelmesi gerekli. Düzenlenen tarla gününe emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Acar ise tarımın sanayi ile doğrudan bağlantısı olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizde kenevir ekimi ile kenevir sanayisi gelişmeye başladı. Kanola ve benzer alternatif ürünler ile farklı sektörlerde sanayi oluşumları da neden olmasın. Havza hem tarımı hem de organize sanayi bölgesi ile buna çok uygun bir bölge." ifadesini kullandı.

Tarla sahibi Yusuf Alper Gedik de Havza'da kanolanın ilk olarak 1994'te ailesi tarafından ekildiğini anlatarak, "O dönem bölgede pazar imkanı kısıtlı olduğundan üretim sürmedi. Son yıllarda ise kanola üretimi arttı. Bölgemize uygun en iyi tohumu bulmak adına ekimini gerçekleştirdiğimiz tarlamızda aldığımız verim bizleri memnun etti." açıklamasında bulundu.