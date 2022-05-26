Samsun'da terör örgütü MLKP şüphelisi kadına adli kontrol - Haberler

Samsun'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Z.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, dün, silahlı terör örgütü MLKP'ye eleman ve maddi gelir temin ettiği yönünde tespitler bulunan Z.M. isimli kadını gözaltına almıştı.