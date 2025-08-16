Samsun'da Terme OSB'nin Alanı İki Katına Çıkacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) faaliyet alanının 1 milyon metrekare artırılarak 2 katına çıkarılmasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Tavlı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un her geçen gün daha da gelişen sanayisi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle, hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Yeşil OSB anlayışıyla çevreye duyarlı, planlı OSB'lerle yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetinin kesintisiz ve üst düzey kalitede sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Terme OSB'miz de genişleyen alanıyla Türkiye Yüzyılı'na ve Samsun Yüzyılı'na büyük katkılar sağlayacak inşallah. Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyet alanı 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkartılması Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Terme ilçemiz, Samsun'umuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Terme OSB'mizin ve ilimizde faaliyet gösteren tüm OSB'lerimizin ve eğitimden sağlığa, tarımdan turizme her alanda Samsun'umuzun gelişimine vermiş oldukları destekleri için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin çok kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi başkanımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurumlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."