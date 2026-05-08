Salıpazarı'nda sera denetimi yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde seralarda üretim yapan çiftçilere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera üretimi yapan çiftçiler ziyaret edildi.

Seralarda örtü altı olarak yetiştirilen fasulye, domates, salata ve biber gibi mevsimlik ürünlerin gelişim süreçleri kontrol edildi.

Ekipler, seralarda verimliliği artırmak için üreticilere bilgi verdi.