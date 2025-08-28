Samsun'da Özel Mücevher Fuarı Başlıyor

ESFA Fuarcılık tarafından düzenlenen halka kapalı "Samsun Özel Mücevher Fuarı" sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Samsun Kuyumcular Odası işbirliğinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın kapılarını açacak "Samsun Exclusive Jewellery Show" (Samsun Özel Mücevher Fuarı) 81 ilden mücevher ve kuyumculuk sektöründen 55 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

ESFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöre yönelik düzenlenen fuarda toptancıları, perakendeci mağazacıları bir araya getireceklerini söyledi.

Halka kapalı olan fuarın sektör temsilcileri ve önemli markaları Samsun'da buluşturacağını ifade eden Aşık, "Kuyumculuk sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getireceğimiz fuarımızda altın başta olmak üzere, pırlanta, elmas, gümüş ve kuyum malzemeleri sergilenecek. Samsun kuyumculuk fuarımızı Karadeniz'in incisi Samsun'da ilk defa düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Değerli taşların ve sektörel ekipmanların da sergilendiği fuar 31 Ağustos'a kadar açık kalacak.