Samsun'da Özel Gereksinimli Bireyler için Spor Etkinliği

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Mutlu Çarşamba" mottosuyla özel gereksinimli bireyler için spor etkinliği düzenlendi.

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çarşamba Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler spor yaptı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, konuşmasında, Çarşamba Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri için düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle 'Mutlu Çarşamba' mottosuyla Çarşamba günleri özel öğrencilerimizi salonumuzda ağırlamaya başladık. Bu programımız yıl boyunca devam edecek. Çarşamba günleri özel öğrencilerimiz salonlarımıza gelerek spor eğitmenlerimizin desteği ile onların gözetiminde kaliteli, mutlu bir Çarşamba geçirmiş olacaklar. Dolayısıyla onlarında eğitim-öğretimlerini spor anlamında katkıda bulunmuş olacağız. Tüm spor eğitmeni arkadaşlarımıza, programda emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah özel öğrencilerimize bu alanda katkılar sağlamış oluruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ve Çarşamba Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi de katıldı.