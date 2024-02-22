Samsun'da Öğretmenler Arası Floor Curling Turnuvası Düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Öğretmenler Arası Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

Asarcık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı.

Oluşturulan 2 kişilik takımların mücadele ettiği turnuvada Asarcık İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren okullara kupa verildi.