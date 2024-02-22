Samsun'da Öğretmenler Arası Floor Curling Turnuvası Düzenlendi
Samsun'un Asarcık ilçesinde, öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen Floor Curling Turnuvası sona erdi. 11 takımın katıldığı turnuvada Asarcık İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu ve dereceye giren okullara kupa verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde Öğretmenler Arası Floor Curling Turnuvası düzenlendi.
Asarcık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı.
Oluşturulan 2 kişilik takımların mücadele ettiği turnuvada Asarcık İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren okullara kupa verildi.