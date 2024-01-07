Samsun'da Modifiyeli Araç Denetimi: 97 Araça İşlem Yapıldı

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiyeli araç denetimi yaptı.

Kent genelinde uygulama yapan ekipler, emniyet kemeri, abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde, araç filmi olan araçların filmlerini söktürdü.

Sigortasız ve muayenesiz araçları trafikten men eden ekipler, kask ya da standart dışı egzoz sistemine sahip motosikletlilere de cezai işlem uyguladı.

Ekipler gün boyu yaptıkları uygulamalarda toplam 150 aracı kontrol etti.

Uygulamalarda 97 araç ve sürücüsüne işlem yapan ekipler, sürücülere toplam 110 bin 541 lira para cezası uyguladı, 32 aracı ise trafikten men etti.