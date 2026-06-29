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MKE'nin Samsun'daki 1,5 milyar dolarlık tesisinde çalışmalar sürüyor

MKE'nin Samsun'daki 1,5 milyar dolarlık tesisinde çalışmalar sürüyor
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MKE, Samsun'da 4 milyon metrekare alanda kurulacak üretim tesisiyle savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan tesis, yerli ve milli imkanlarla TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin ( Mke ) Samsun'da kuracağı üretim tesisinde çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, MKE tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması ve savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 2023-2027 dönemini kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programı yürütülüyor.

Bu yatırım programının önemli projeleri arasında yer alan Samsun Üretim Tesisi, ilk etapta MK serisi malzeme üretimini gerçekleştirmek üzere 4 milyon metrekare alanda kuruluyor.

Süreci, 10 Aralık 2024'te MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve MKE heyetinin, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde yapılan ilk toplantının ardından başlayan tesisin, 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada, MKE'nin tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, Samsun'da hayata geçirilen yatırımın Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini güçlendireceği ifade edildi. Tesisin, gelişen sanayisi, genç iş gücü ve üretim, istihdam ile ihracat odaklı büyüme hedefleriyle öne çıkan Samsun'a da önemli katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 11 Haziran'daki Samsun ziyareti kapsamında Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile birlikte tesisteki kurulum çalışmalarını yerinde incelemiş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten son durum hakkında bilgi almıştı.

Yatırımın Samsun'un üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine katkı sağlamasının beklendiği belirtilerek, tesisin kente ve Türkiye savunma sanayisine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, yatırımın Samsun'a kazandırılmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına, ilgili bakanlıklara, milletvekillerine, Büyükşehir Belediyesine, MKE yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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