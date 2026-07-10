Manda ürünleri markalaştırılarak değerlenecek

Samsun'da hayata geçirilen "Mandadan Markaya Projesi" ile manda ürünlerinin markalaştırılması ve üreticilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan 60 bin dolar bütçeli proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanan Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazandı.

Projede Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Bafra Ticaret Borsası ve Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi paydaş olarak yer alıyor.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Tolga Erel, AA muhabirine, proje ile Kızılırmak Deltası'ndaki manda varlığının sürdürülebilirliğini desteklemeyi ve manda ürünlerini daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında öncelikle üreticilere yönelik anket çalışması yaptıklarını belirten Erel, ihtiyaçlara göre eğitim programı oluşturulduğunu anlattı.

Samsun'un 14 binden fazlası Kızılırmak Deltası'nda olmak üzere 26 binin üzerinde manda varlığıyla Türkiye'de bu alanda önemli konumda bulunduğunu vurgulayan Erel, "Manda ürünlerini ön plana çıkaracak markalaştırma çalışmamız var. Coğrafi işaret alımıyla ilgili faaliyetimiz olacak. Ayrıca üreticilerimizi iyi uygulama örneklerini görmeleri için teknik geziye götürmeyi, ulusal ölçekte bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Mandanın Kızılırmak Deltası için önemli olduğunu vurgulayan Erel, "Manda, delta için vazgeçilmez bir unsur. Bölgede 6 ay boyunca serbest dolaşır. Sürdürülebilirliği sağlamak ve popülasyonun artışı bu bağlamda çok önemli." ifadesini kullandı.

Kadın ve gençlerin mandacılığa çekilmesi amaçlanıyor

Derneğin başkan yardımcısı ve proje koordinatörü Turgay Rizeli ise proje ile kadın ve gençlerin manda yetiştiriciliğine ilgisini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Manda ürünlerinin katma değerli hale getirilmesiyle sektöre ilginin artacağına işaret eden Rizeli, "Manda ürünlerinin tanınırlığının artması, coğrafi işaret süreciyle ulusal ve uluslararası düzeyde daha bilinir hale gelmesiyle gençlerimizin ve kadınlarımızın bu sektöre daha fazla ilgi duyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Rizeli, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yalnızca süt ürünlerine değil, manda boynuzu, derisi ve et ürünlerine yönelik çalışma da yapılacak. Yerel ve ulusal işletmelerin desteğiyle manda markası ön plana çıkarılacak. 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra bölgelerinde 45 üreticiye anket uygulandı. Çıkan ihtiyaçlara göre eğitim programı oluşturuldu."

Bölgede manda başına günlük süt veriminin yaklaşık 2,7 litre olduğunu, bunun istenen seviyenin altında kaldığına dikkati çeken Rizeli, orta vadede süt verimini 5-6 litre seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Süt veriminin artmasıyla ürün çeşitliliğinin ve pazara sunulan ürün miktarının da artacağını anlatan Rizeli, "Mandacılığın sorunlarını ele alacağız. Devletimiz mandacılığı destekliyor. Bu desteklerin çeşitlendirilmesi noktasında taleplerimiz oluşabilir. Coğrafi işaret sürecini de başlatarak manda ürünlerini daha seçici ve tercih edilir hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.