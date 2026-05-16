Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 26 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, KOM Başkanlığı koordinesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında çalışma yürütüldü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 26 bin 200 doldurulmuş makaron ile 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.