Samsun'da kumar operasyonunda 4 kişiye para cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeçakmak Mahallesi'nde bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynanan eşyalar ile 1180 lira ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen F.B, Ü.A, S.U. ve İ.T'ye kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplam 25 bin 700 lira para cezası verildi.

Kahvehane sahibi İ.K. (49) hakkında ise kumar oynatmak için yer sağlama suçundan adli işlem yapıldı.