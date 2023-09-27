Samsun'da Kırmızı Işıkta Geçen Tırın Öğrenci Servisine Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü

Samsun'da kırmızı ışıkta geçen tırın öğrenci servisine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçip Hasan Çelik (51) idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Murat Akçay, Recep Tokur Polis Merkezi'ndeki sorgulanmasının ardında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN