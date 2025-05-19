Samsun'da Gençlik Konseri ile Atatürk Kutlamaları

Samsun'da Gençlik Konseri ile Atatürk Kutlamaları
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Konseri'nde Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Tütün İskelesi Ana Sahne'de organize edilen etkinlikte, havai fişek gösterisi yapıldı.

Gösterinin ardından sahne alan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli parçaları seslendirdi.

Anlamlı bir günde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altuntaş, Atatürk'ün 106 yıl önce kurtuluş mücadelesinin adımını attığı yerde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Etkinliğe ilgi gösteren Samsunlular zaman zaman ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla parçalara eşlik etti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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