Samsun'da Gençler İftar Programı Düzenledi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar ve gençler iftarda bir araya geldi.

Çınarlık Mahallesi gençleri, her yıl düzenledikleri geleneksel iftar programıyla bir kez daha vatandaşları bir araya getirdi. Bu yıl 8.'si gerçekleştirilen etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Mahallenin gençleri tarafından mahalle meydanında masalar hazırlanırken ilahiler seslendirildi, çocuklar da palyaço gösterileriyle eğlendi.

İftarı düzenleyen gençlerden Bahri Kement, 9 yıl önce geleneksel bir iftar programı başlatma kararını arkadaşlarıyla bir araya gelerek aldıklarını ve bu kararın mahalledeki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Kement, "Bugün 9. yılımıza ulaştık ancak 8. programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir yıl pandemi sebebiyle etkinliği gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Mahallede düzenlenen iftar programının amacının, Çınarlık sakinlerini bir araya getirerek herkesi aynı çatı altında toplamak olduğunu belirten Kement, "Bu yolculuğa çıkarken bir gayemiz vardı. Çınarlıkları bir araya getirebilmek, burada insanları aynı çatı altında toplayabilmek, hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı masada olduğunu görebilmekti amacımız. Mahallemizde vefat edenleri de unutmadık. Onları hatırlayarak, onlar için de Kur'an-ı Kerim okuduk. Güzel bir birliktelik sağladık." dedi.

Programa ailelerin de katılım sağladığını belirten Kement, çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenlendiğini ve anne babaların rahat etmeleri için destek verdiklerini dile getirdi.

Yemek hazırlanmasına yardım eden Şengül Kara ise, "Mahallemiz gençleri iftar daveti veriyor, sekiz yıldan beri böyle bir geleneksel yapı aldı. Biz de mahallenin hanımları olarak onlara destek olup aşçımıza 5-6 kişi birleşip yardım ediyoruz." diye konuştu.