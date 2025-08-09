Samsun'da Fındık Hasadı Başladı

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen fındık, Samsun'da orta kuşak tarlalarda toplanmaya başlandı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, en uygun hasat yönteminin dalların silkelenerek fındıkların bekletilmeden yerden toplanması olduğunu belirtti.

Karadeniz'de fındık hasadının her yıl iklim şartlarına bağlı olarak ağustos ayının ilk yarısında başladığını anlatan Yılmaz, Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunun 2025 yılı için fındık toplama tarihlerini Samsun'da orta kuşakta 9-16 Ağustos, sahil kuşağında 16-23 Ağustos, yüksek kuşakta ise 23-30 Ağustos tarihleri olarak belirlediğini hatırlattı.

Bazı bahçelerin yerden toplamaya uygun olmadığına değinen Yılmaz, "Daldan toplama dikkatle yapılması gerekir. Sıyırma yöntemi kullanılmamalı, dal ve tomurcuklara zarar verilmemelidir. File yöntemi, işçilik maliyetlerini düşürürken ürünün toprakla temasını da azaltarak kaliteyi artırmaktadır. Toplanan fındıklar naylon çuvallara konmamalı, jüt veya fileli çuvallar tercih edilmelidir. Harman yerlerinin beton ve hafif meyilli olması, fındıkların 10-15 cm kalınlığında serilerek kurutulması gerekmektedir. Nem oranı kabuklu fındıkta yüzde 12, iç fındıkta yüzde 6'yı geçmemelidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, depolamada serin, kuru ve havalandırılabilir alanların tercih edilmesi gerektiği aktararak, şunları kaydetti:

"Hasat olgunluğundan önce toplanan ve iyi kurutulmayan fındıklar kızışma, acılaşma, küflenme ve aflatoksin riskine yol açabilir. Samsun'daki fındık bahçelerinde zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele hasada kadar sürmelidir. Ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalı ve ilaçlama ile hasat arasında bekleme süresine uyulması önem taşımaktadır. Belirlenen tarihlere uyulup, hasat, harman ve depolama işlemleri tekniğine uygun yapıldığında kaliteli ve aflatoksinsiz ürün elde etmek mümkün olacaktır."