Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 200 Mağdur ve 55 Milyon Lira

Güncelleme:
Samsun Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılara yönelik düzenlediği operasyonda Muğla'da 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 200'den fazla kişiyi dolandırarak 55 milyon lira değeri olan banka hesap hareketleri gerçekleştirdiği belirlendi.

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyonu kapsamında Muğla'da gözaltına alınan 3 şüphelinin, 200'den fazla kişiyi mağdur ettiği, banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsata çeviren şüphelilerin dolandırıcılık ağını deşifre etti. Şüphelilerin, sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdikleri ve bu ilanları görenlerin kendilerini aramasıyla temas kurdukları belirlendi. Güven kazanıp gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta ödemesi adı altında para talep eden şüphelilerin bu yöntemle 200'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İncelemelerde şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Ekipler, dün eş zamanlı olarak Muğla'daki evlerine yönelik operasyonda D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H.'yi (23) gözaltına aldı. M.Y.'nin (35) ise Zonguldak'taki cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda; 61 sentetik hap, 12 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Samsun'a getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
