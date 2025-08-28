Samsun'da Denize Giren 2 Genç Boğuldu
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 18 yaşındaki iki genç, sudan kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, gençleri sudan çıkardı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.
Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan Samsun'a gelen 4 arkadaştan 2'si Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında sabah erken saatlerde denize girdi.
Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Ş. (18) ile Sefa Ş'nin (18) suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.
Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel