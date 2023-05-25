Samsun'da çiftçilere meyve zararlıları uyarısı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, şeftalide görülen 'meyve güvesi' zararlısı ile elma ve armutta görülen 'kara leke' hakkında çiftçilere uyarıda bulundu.

Doğu meyve güvesi zararlısı, özellikle şeftali bahçelerinde içinde bulunulan dönemde etkili olan bir meyve zararlısı. Kelebekler ağaçların tüysüz yeşil kısımlarına (daha çok yaprakların altına) yumurtalarını bırakırlar. Birinci döl larvaları şeftali ağaçlarının sürgünlerine saldırır. Bir larva, ortalama 2 ila 5 sürgüne zarar verir. Zararlının ikinci ve üçüncü döl larvaları meyvelerle beslenir. Bu döller geçiçi şeftali çeşitlerinin meyvelerine daha çok zarar verir. Saldırıya uğrayan sürgün solarak devrilir. Larva, sürgünü terk ettikten sonra, sürgün ucu 5-7 cm uzunluğunda kurur. Popülasyonun yüksek olduğu bahçelerde bütün sürgünlerin uçlarının kuruduğu görülebilir. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, alınabilecek önlemler hakkında şunları söyledi:

"Şeftali bahçelerinde ilk döl zararı sürgünlerde olmaktadır. Birinci döllerden zarar gören sürgünler, haftada bir kesilip imha edilmelidir. Meyve depoları, en uygun kışlama yeri olduğundan, bu gibi yerler bahçenin uzak yerlerine kurulmalıdır. Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Hedef ağaçları, her döle ait larvaların, sürgün ve meyveye girmeden önce ilaçlı bulundurmaktır. Birinci döle karşı ilk ilaçlama, ilkbaharda sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde yapılmalıdır. Haziran ayının ilk haftasında ikinci döle karşı ikinci ilaçlama ve ilacın etki süresine göre de 20 gün sonra üçüncü ilaçlama yapılmalıdır. Orta çeşitlerde 2 ve geçici çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalarınızı arıların çalışmadığı serin saatlerde yapmanız, reçetesiz ilaç kullanmamanız, reçete için il/ ilçe müdürlüklerine başvurmanız, kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okumanız, tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle ürün kullanmamanız, insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uymanız önemli hususlardandır" dedi.

Elma ve armutta kara leke

Yağışlarla birlikte elma ve armutta artan kara lekelere de değinen İbrahim Sağlam, "İlimizde 2023 yılı için muhtelif çeşitlerde 3 bin 363 dekar alanda, yaklaşık 13 bin ton elma üretimi yapılmıştır. Tüketime sunulan elma üretiminde ilimiz için kara leke hastalığı mücadelesinde ilk mücadelenin zamanında yapılmaması, aynı aktif maddeli pestisitlerin (zirai mücadele ilacı) üst üste kullanılması, kalibrasyon ayarı yapılmadan (doğru doz ve su miktarı) ilaçlama yapılmasının mücadelede başarıyı olumsuz etkilemekte olup, konu ile ilgili olarak üreticilerimiz mutlaka en yakın il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden teknik destek almalıdır" diye konuştu. Alınacak önlemlerde de bahseden Sağlam, ayrıca şunları söyledi:

"Hem elma ve hem de armutta kara lekeye sebep olan hastalık fungal bir etmendir. Yağışlar, yüksek nem ve uygun sıcaklıklar hastalığın gelişimini hızlandıran etmenler olup mücadele aşamasında birincil enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar kesinlikle imha edilmelidir. Sıracalı dallar budanarak imha edilmelidir. Sık dikimden kaçınılmalı, yapraktaki nemin hızlı kuruyabilmesi için ağaç hava akımına uygun taçlandırılmalıdır. Kimyasal mücadelede elma ve armut bahçesi olan çiftçilerimizin söz konusu hastalığa karşı, zamanında elma ve armut bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir." - SAMSUN