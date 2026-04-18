19 Mayıs'ta cevizde verim artışı için aşılama çalışması yapılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ceviz üretiminde verimi artırmak amacıyla eski ve verimsiz çeşitlerin aşılanması için çalışmalar sürdürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerle birlikte uygulamalı aşılama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eski ve verimsiz ceviz çeşitleri tespit edilerek üreticilerin talepleri doğrultusunda çeşit değiştirme aşılaması gerçekleştiriliyor.

Temin edilen ceviz kalemleri, uygun şartlarda muhafaza edilerek aşılama dönemine hazır hale getirildi. Havaların ısınmasıyla sahaya inen ekipler, çiftçilerle birlikte uygulamalı olarak aşılama çalışmaları yapıyor.

Çalışma sayesinde, mevcut ağaçların daha verimli ve kaliteli çeşitlere dönüştürülmesi hedefleniyor. İlçe genelinde sürdürülen aşılama faaliyetlerinin ceviz üretiminde hem kaliteyi hem de rekolteyi artırması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Aydın Dama
