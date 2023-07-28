Samsun'da Çelik Su Boruları İşçilerin Üzerine Düştü: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde üzerine çelik su boruları düşen genç işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

Eymir Mahallesi Gelincik Mevkiinde su hattı yenileme projesi kapsamında çalışan işçiler Mustafa Çakır (18) ve Selami Baş'ın (46) üzerine traktörle taşınan ve her biri 12 metre uzunluğunda, 650 kilogram ağırlığında olan çelik su boruları kayarak düştü.

İşçilerden Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Baş ise çağrılan itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla boruların altından kurtarıldı.

Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Selami Baş, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.