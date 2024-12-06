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Samsun'da Bocce Spor Salonu İnşaatı Başladı

Samsun'da Bocce Spor Salonu İnşaatı Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'un Alaçam ilçesinde inşa edilmeye başlanan bocce spor salonu, 177 seyirci kapasiteli olacak ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.

İnşaatına başlanan 177 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunda 4 raffa, 8 volo sahası bulunacak.

Yapımı tamamlandığında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bocce spor salonunun inşaatının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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