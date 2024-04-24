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Samsun'da 5 Bin 600 Sahte Bandrollü Makaron Yakalandı

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde bir iş yerinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Operasyonda yakalanan E.Ç. gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 5 bin 600 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde bir iş yerinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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