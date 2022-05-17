Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı - Haberler

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla kentte 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrencilerle vatandaşlar, etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

Cumhuriyet ve İstiklal caddelerinden devam eden yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe izci grupları, emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.