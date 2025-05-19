Samsun'da 19 Mayıs Kutlamalarında Jandarma'nın Gösteri Uçuşu

Samsun'da 19 Mayıs Kutlamalarında Jandarma'nın Gösteri Uçuşu
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Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 'Çelik Kanatlar', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar büyük ilgiyle izledi.

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 106. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Doğu Park'ta Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi helikopterlerle gökyüzünde gösteri yaptı. Vatandaşlar gösteriyi heyecanla takip etti.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timi de helikopterden halatlarla sarkarak "üzüm salkımı" adı verilen gösteriyi yaptı. Tim, Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı.

Vatandaşlar gösterilere büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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