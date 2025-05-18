Samsun'da 19 Mayıs Coşkusu Mehteran Gösterisiyle Yaşandı

Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tütün İskelesi'nde Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği'nin düzenlediği gösteriler, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

Mehteran ekibinin seslendirdiği bazı eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.