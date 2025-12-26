Samsun'da Süper Loto talihlisi 105 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı

SÜPER Loto'da 6 bilen bir kişi, 105 milyon 524 bin 605 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 25 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan kupon, Samsun'un Canik ilçesindeki Eylül Şans Oyunları Bayi'nden oynandı. Büyük ikramiyenin çıktığı kuponun oynandığı bayinin sahibi Gürsel Uysal, "Büyük ikramiye mahalleden bir arkadaşımıza çıktı. İnşallah iyi günlerde kullanır" dedi.

Süper Loto çekilişinde 25 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte 105 milyon 524 bin 605 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 2, 7, 19, 21, 23, 59 olarak açıklandı. Şanslı numaraları oynayan kişinin ise Samsun'un Canik ilçesinde yer alan Eylül İddia Bayi'nden kuponu oynadığı açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Gürsel Uysan, 12 yıldır aynı noktada faaliyet gösterdiklerini anlatarak, "Dün akşam saat 23.00 sıralarında beni bölge müdürüm aradı. Süper Loto'da çıkan büyük ikramiye olan 105 milyon TL'nin benim bayimden oynandığını söyledi. Biz de kim olduğunu merak ettik. Hemen sonra da büyük ikramiye çıkanın da mahalleden bir arkadaşımızın olduğunu öğrendik. Kendisi de buraya geldi. Çok mutluydu" diye konuştu.

İlk defa büyük ikramiye verdiklerini ifade eden Uysal, "Arkadaşımız büyük ikramiyenin kendisine çıkmasına çok sevindi. Biz de çok sevindik. Umarım bu ikramiyeyi iyi günde kullanır. İnşallah ailesiyle birlikte güzel günlerde bu parayı harcar. Bugüne kadar kendi bayimizden çıkmış olan en büyük ikramiyeyi verdik. 12 yıldır esnafım ve ilk defa böyle büyük bir ikramiyeyi mahallemizden bir arkadaşımıza vermiş olduk" dedi.