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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024'e damga vuran olaylar ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" ve "Özgür Ülkede İlk Namaz" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Kılıç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan Can" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" ile Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" başlıklı fotoğraflarından yana oy kullanan Kılıç, "Spor" kategorisinde de Cemal Yurttaş'ın "Gitme Dur" ile Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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