Haberler

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği ocakta 142 bin 695 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılının ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı, toplam 142 bin 695 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 128 bin 600, dış hat yolcu trafiği ise 14 bin 95 olarak kaydedildi. Havalimanında toplam 1.212 uçak iniş-kalkış yaptı ve yük trafiği 1.362 ton olarak gerçekleşti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2026 yılının ocak ayında 142 bin 695 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2026 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 128 bin 600, dış hat yolcu trafiği 14 bin 95 oldu. Böylece toplam yolcu sayısı 142 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 1.077, dış hatlarda 135 olmak üzere toplam 1.212'ye ulaştı.

Ocak ayında havalimanındaki yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise toplam 1.362 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi