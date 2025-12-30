Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da STK temsilcileriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da STK temsilcileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Doğan, Havza’nın organize sanayi bölgesinin büyük yatırımcıları çektiğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Tedavi Merkezi salonunda AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Havza'daki organize sanayi bölgesinin 12 milyon metrekarelik alanı ile büyük yatırımcıları çektiğini belirten Doğan, "Havza'da inşallah 2026 yılı sonu itibarıyla yol ağlarımızın tamamı yapılmış olacak. İçime suyu konusunda da önemli mesafe kaydetmiş olacağız. Hepimizin ortak paydası Samsun'umuz. Samsun Büyükşehir Belediyesi, mali yönden Türkiye'nin en güçlü ikinci belediyesidir. Hepinize yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, Büyükşehir Belediyesi ile halka hizmet için çalıştıklarını kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de Havza'nın her zaman AK Parti'ye destek verdiğini dile getirdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen de 14 aylık görev süresi boyunca her zaman ulaşılabilir konumda olduğunu vurgulayarak, katkılarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti.

Toplantıya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, esnaf odası başkanları ile muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Doğan ile diğer katılımcılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve Havza Belediyespor tarafından kullanılan sentetik çim sahada incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi