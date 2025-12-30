Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da STK temsilcileriyle buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Tedavi Merkezi salonunda AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Havza'daki organize sanayi bölgesinin 12 milyon metrekarelik alanı ile büyük yatırımcıları çektiğini belirten Doğan, "Havza'da inşallah 2026 yılı sonu itibarıyla yol ağlarımızın tamamı yapılmış olacak. İçime suyu konusunda da önemli mesafe kaydetmiş olacağız. Hepimizin ortak paydası Samsun'umuz. Samsun Büyükşehir Belediyesi, mali yönden Türkiye'nin en güçlü ikinci belediyesidir. Hepinize yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, Büyükşehir Belediyesi ile halka hizmet için çalıştıklarını kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de Havza'nın her zaman AK Parti'ye destek verdiğini dile getirdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen de 14 aylık görev süresi boyunca her zaman ulaşılabilir konumda olduğunu vurgulayarak, katkılarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti.

Toplantıya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, esnaf odası başkanları ile muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Doğan ile diğer katılımcılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve Havza Belediyespor tarafından kullanılan sentetik çim sahada incelemede bulundu.