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(İSTANBUL) Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında adliyeye sevk edilen 27 kişiden 7'si hakkında tutuklama kararı verildi. Gazeteci Şamil Tayyar da akşam saatlerinde ifade verdiğini duyurdu, "Tera suç örgütünün kumpasına ilişkin ifademi verdim" dedi, "Fon mücadelesine omuz veren herkesten istirhamım, asla geri adım atmayın." çağrısını yaptı.

Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 kişiden 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, toplam 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞAMİL TAYYAR: TERA ÖRGÜTÜNÜN KUMPASINA İLİŞKİN İFADE VERDİM

Öte yandan gazeteci Şamil Tayyar da akşam saatlerinde fon vurgunuyla ilgili İstanbul Adliyesi'nde ifade verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. "Çağlayan Adliyesi'nden az önce ayrıldım. Tera suç örgütünün kumpasına ilişkin ifademi verdim. Ankara yolundayım." diyen Tayyar şu çağrıyı yaptı:

"Hayatımda görmediğim, tanımadığım, telefonla dahi görüşmediğim, adlarını operasyonla birlikte ilk kez duyduğum, hiçbir dönemde övücü paylaşımım olmadığı halde alçakça iftira atan Tera suç örgütü yöneticilerinin, fon vurgunuyla mücadelemi akamete uğratmak ve sesimi kısmak için kurguladıkları kumpasın tüm detaylarını yarın yazacağım. Fon mücadelesine omuz veren herkesten istirhamım, asla geri adım atmayın. Bu şeref yoksunları gün yüzü görmesinler. Uzantıları da hesap vermekten kurtulamasınlar."

Kaynak: ANKA